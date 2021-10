IWG mise dans le «travail hybride» pour se développer au Maroc

Le spécialiste des espaces de travail flexible International Workplace Group (IWG) (anciennement The Regus Group), compte se développer au Maroc. A travers ses centres à Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech, il aspire à s'imposer comme le premier allié de toute entreprise marocaine naissante ou cherchant à se développer.

Dans l’«ère du travail hybride» alliant le télétravail et un temps de travail dans un environnement de bureau, IWG propose aux entrepreneurs une alternative au travail à domicile grâce à un cadre propice au travail et à la mise en réseau sans devoir recourir à la location de bureau classiquement assujettie à la signature d'un bail de longue durée et d’un dépôt de garantie. Selon le communiqué du groupe, les espaces de travail flexibles proposés permettent notamment aux entrepreneurs en phase de lancement de trouver à moindre coût un espace de travail professionnel.

Ali Benyahya, directeur du développement régional chez IWG Maroc met en avant les avantages proposés par le groupe en déclarant que «l’utilisation d’un centre IWG est totalement flexible : vous disposez d’un espace de travail entièrement aménagé, qui peut être loué au mois, à la semaine, au jour ou à l’heure, en toute flexibilité».

M. Benyahya ajoute d’ailleurs que «pour les start-ups, les espaces de travail flexible sont des environnements propices à la création de nouveaux réseaux et à la prospection commerciale. Il existe aussi une véritable complémentarité de compétences et d’entraide au sein de ces tiers-lieux».

Depuis plus de 30 ans, IWG (Regus, Spaces, HQ, Signature by Regus et Stop&Work) accompagne les entreprises de tous les secteurs dans leur recherche d’espaces de travail. Grâce à un réseau de 3 400 sites, étendu sur 120 pays à travers le monde.