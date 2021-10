Démantèlement d'un réseau de trafic international de drogue à Nador

Les agents de la police judiciaire de la ville de Nador ont démantelé ce mardi sur la base d'informations précises fournies la Direction générale de la surveillance du territoire un réseau criminel de trafic international de cocaïne et d'héroïne par voies maritimes. Deux individus soupçonnés d'être en lien avec ce réseau ont été arrêtés, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Le premier a été appréhendé aux environs de la région Beni Chiker en flagrant délit de transfert de près de 06 kilogrammes de cocaïne et 5 kilogrammes d'héroïne à bord d'une voiture. Le second suspect, soupçonné d'être le transporteur qui a assuré le trafic de la drogue saisie à bord d'une barque artisanale au large de la ville de Mellilia, a été interpelé dans la région de Rass Wark aux alentours de Beni Chiker.

Des perquisitions effectuées dans deux maisons dans la région de Farkhana et appartenant au principal suspect actuellement en fuite à l'étranger ont permis de saisir deux voitures et une importante somme d'argent en monnaie nationale et européenne soupçonnée provenir du trafic de drogue.

L'enquête révèle que l'activité de ce réseau criminel s'étend à plusieurs pays européens, notant que les drogues dures sont transportées à bord de bateaux de plaisance vers la côte avant d'être remises à des transporteurs travaillant à bord d'une barque de pêche artisanale afin de les introduire sur le territoire national.