Agriculture au Maroc : Ces facteurs empêchant l’adoption des nouvelles technologies

La semaine dernière, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a affirmé que «les sciences agronomiques et les nouvelles technologies offrent un énorme potentiel» au secteur agricole du Maroc. «Aujourd’hui, ces sciences et technologies contribuent à augmenter la production des petits et moyens agriculteurs de même qu’elles aident à produire plus de nourriture avec moins d’eau et d’énergie», a-t-il ajouté lors d’une réunion virtuelle de haut niveau sur «Le rôle de l’Intelligence artificielle (IA) dans la réalisation de la sécurité alimentaire post-Covid».

Au Maroc, si les pouvoirs publics sont, en effet, conscients de l’importance des nouvelles technologies dans l’agriculture, qui occupe une place centrale dans la nouvelle stratégie «Génération Green 2020-2030», l’introduction des technologies de l’agriculture de précision est encore à ses débuts. L’agriculteur se trouvant au centre de la décision d’acceptation et d’adoption de la technologie, plusieurs contraintes empêchent ainsi l’appropriation et le développement de ces technologies.

Des contraintes individuelles, organisationnelles et institutionnelles

Dans cette perspective, le chercheur marocain Taoufik Yatribi, professeur d'économie appliquée à l’Ecole nationale d'agriculture de Meknès s’est penché sur les contraintes concernant l’adoption de ces nouvelles technologies dans le secteur agricole marocain. Pour ce faire, le chercheur a mené des entretiens semi-directifs avec responsables des entreprises (des commerciaux) opérant dans ce marché, de par leur contact avec les agriculteurs. A partir des analyses des données, les interviewés ont identifié une série de contraintes au développement de la digitalisation dans le secteur agricole marocain.

Elles sont de trois natures : individuelle (âge, niveau d’éducation, et l’utilité perçue), organisationnelle (taille de la ferme), et institutionnelle (dépendance des appuis d’Etat, et la réglementation), indique-t-il dans une nouvelle étude intitulée «Exploration qualitative des contraintes de l’adoption des technologies de l’agriculture de précision par les agriculteurs marocains : point de vue des entreprises» et publiée dans l’African and Mediterranean Agricultural Journal.

L’analyse a permis de ressortir six facteurs contraignant la diffusion et la commercialisation des technologies de l’agriculture de précision : l’âge, le niveau d’éducation, l’utilité perçue, la taille des exploitations agricoles, la dépendance des appuis d’Etat et la réglementation. «Au premier abord, nous pouvons conclure que l’agriculteur est au cœur de la décision d’adoption des technologies de l’agriculture de précision», estime le chercheur pour qui «la dominance» d’une génération d’agriculteurs âgés au Maroc «risque d’être une contrainte non-négligeable», étant «réticente aux changements».

Conseils, assistance, suivi post-adoption et innovation

Toutefois, l’étude estime que cette «réticence au changement peut être surmontée» en investissant d’avantage dans le conseil, la vulgarisation et les démonstrations sur le terrain pour faire démontrer l’utilité de ces technologies. Elle suggère par exemple «d’augmenter la disponibilité des cours et des formations au sein des groupements et des coopératives, ainsi d’opter pour la diffusion des formations sous forme de petites capsules via l’application WhatsApp».

Le professeur Taoufik Yatribi estime aussi que «l’acceptation et l’adoption des technologies de l’agriculture de pointe ne doit pas être la seule préoccupation des pouvoirs publics et des acteurs privés», en insistant sur «le suivi post-adoption». «L'assistance technique peut être réalisée par l'intermédiaire des entreprises privées elles-mêmes qui commercialisent les nouvelles technologies de l’agriculture de précision, de sous-traitants (privées) ou par les services de vulgarisation agricole (publics)».

Quant à la problématique liée à la taille des exploitations agricoles, l’étude reconnaît que «la structure de l’agriculture est prise pour être la cause principale de plusieurs problèmes que connaît l’agriculture marocaine». Si, d’une part, les petits agriculteurs ont une capacité financière limitée, les empêchant ainsi d’acquérir des technologies, la plupart de ces technologies sont efficaces et adaptées que sur de grandes superficies, comme c’est le cas pour les drones. Dans ce sens, l’étude suggère de «regrouper les petits agriculteurs dans des coopératives ou des groupements d’intérêt économique (GIE) et les outiller par des technologies de l’AP dont l’utilisation sera conjointe». «Ces regroupements peuvent aussi être un terrain de démonstration afin de montrer leurs utilités, et leurs retombés agronomique, économique et environnemental», conclut-on.