Officier du Front tué par les FAR : Les médias du Polisario avancent une autre version

Salem Lahbib Cheddad, haut officier du Polisario tué le 29 septembre dernier suite à une frappe des FAR. / DR

Face au silence officiel persistant du Front Polisario, après l'assassinat du commandant du centre de prospection au «ministère de la Défense» du mouvement, les relais médiatiques du mouvement séparatiste ont présenté un nouveau récit de sa mort.

Ainsi, Futuro-Sahara qui a confirmé le décès de Salem Lahbib Cheddad, a avancé que le haut cadre du Front est décédé «des suites d’une crise cardiaque». La même version a été reprise par «l'Agence de presse indépendante» qui a rapporté que le militaire est décédé «en accomplissant la prière d’Adhor à la suite d'une crise cardiaque», ajoutant que Salem Lahbib Cheddad accomplissait son «devoir national en première ligne» au niveau de la «6e région militaire».

Mercredi 29 septembre, une source sécuritaire marocaine a confirmé à Yabiladi que Cheddad a été tué par les Forces armées royales suites à des tirs contre des véhicules du Front qui s’approchaient du mur de sécurité, près de la localité de Doukje. «La frappe a fait également plusieurs morts et blessés parmi le groupe du Polisario qui accompagnait Cheddad», a-t-elle ajouté. Un décès qui s’ajoute à ceux enregistrés en avril dernier de Dah El Bendir, alors chef du corps de la «gendarmerie» du Polisario, et de Najem Ould Ed’Dia, tués lors d’opérations effectuées par les FAR.