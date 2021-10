Les Journées économiques Maroc-France débuteront à Paris le 8 octobre

La Chambre française du commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) et l’Ambassade du Royaume du Maroc en France ont annoncé, ce mardi, le début des Journées économiques Maroc-France vendredi 8 octobre à Paris. L’évènement prendra la forme d’un roadshow dans différentes régions françaises pour promouvoir le potentiel d’échange économique entre les deux pays et les différentes opportunités de co-investissement, informe un communiqué conjoint.

Les journées seront l’occasion de rassembler des entreprises françaises et marocaines de différents secteurs par des ateliers sectoriels, des tables rondes thématiques, des rendez-vous B to B et des visites de sites.

La Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) Paris Île-de-France hébergera la première journée le 8 octobre sous le thème «transformation digitale : levier de la croissance économique» sous l’égide du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique marocain.

Seront présents à l’évènement l’ambassadeur du Royaume du Maroc en France, Chakib Benmoussa, le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Franck Riester, le Directeur général de Business France, Christophe Lecourtier, le Directeur général de l’industrie du ministère marocain de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Ali Seddiki, le président de la CCI de Paris Île-de-France, Didier Kling et le président de la CFCIM, Jean-Pascal Darriet.

La plateforme My CFCIM offrira la possibilité de vivre les différentes étapes de l’événement en direct et d’établir les premiers échanges entre participants marocains et français à travers la prise de rendez-vous.