Maroc : Les enseignements contractuels annoncent une grève nationale de 5 jours

Les enseignants contractuels annoncent la reprise de leur mouvement de protestation après la rentrée scolaire du 1er octobre. Dans un communiqué, la Coordination des enseignants contractuels a indiqué qu’à l’issue d’une réunion de son conseil national, il a été décidé d’organiser une grève nationale de cinq jours, du 12 au 16 octobre.

Cette forme de protestation sera accompagnée d’une mobilisation à Rabat, les 14 et 15 octobre et suivie d’une deuxième grève nationale de trois jours, prévue les 10, 11 et 12 novembre avec une marche à Casablanca, le 16 novembre.

La coordination a appelé tous ses membres à boycotter toutes les réunions de formation, les visites de classe pour les encadrants pédagogiques, et tous les conseils de l'établissement à l'exception des conseils de classe. Elle a également appelé les cadres des académies régionales, à boycotter toutes les opérations liées au système Masar du ministère de l’Education nationale.

Les cadres des académies régionales parient sur le nouveau gouvernement d’Aziz Akhannouch, afin de répondre à leurs revendications, qui sont essentiellement liée à leur demande d'inclusion dans la fonction publique et à l’annulation de recrutement par contrat.

En mars dernier, la mobilisation des enseignants contractuels à Rabat a été accueillie par une intervention musclée des forces de l’ordre. Plusieurs ont été blessés tant que d’autres ont été arrêtés et poursuivis notamment pour violation de l’état d’urgence sanitaire, «coups et blessures et injures à l'encontre des membres des forces de l’ordre et «participation à une manifestation non-autorisées».

Il est à noter que la Chambre des représentants a approuvé, en juillet dernier, un projet de loi visant à soumettre les cadres des académies régionales d'éducation et de formation au régime des retraites civiles. Un texte proposé par le gouvernement sortant visant à apaiser la colère des contractuels.