Tennis : L'équipe féminine U16 classée 6e au Junior Billie Jean King Cup

Malak El Allami et Aya El Aouni. / DR

La sélection féminine marocaine de tennis de moins de 16 ans a réussi un exploit au Junior Billie Jean king cup, l’équivalent féminin de la Coupe Davis, en se classant 6e du tournoi alors qu’aucune équipe marocaine féminine ou masculine n’avait passé la 12e place. Les Marocaines sont la 4e équipe africaine de l’histoire du tournoi à passer le cap du top 8 depuis sa création en 1963.

Malak El Allami et Aya El Aouni se sont ainsi illustrées en remportant leurs matchs contre la Roumanie et le Chili et en s’imposant contre le Japon. Ces victoires leur ont permis de se qualifier pour les quarts de finales où elles se sont imposées face aux Allemandes.

Pour la série départageant entre la 5e et la 8e place, elles se sont imposées face aux Mexicaines. Les Canadiennes ont eu raison d’elles en remportant les deux simples et concédant le double sur un walkover.

Interrogé par la Fédération internationale de tennis, leur entraineur Mehdi Ait Barhouch a déclaré que c'est un honneur de participer aux quarts d’un tel tournoi. Il a confié que les joueuses voulaient devenir championnes du monde, mais que leur premier objectif était de devenir la meilleure équipe marocaine de l’histoire du tournoi, objectif qu’elles ont atteint.

«Nous nous sommes battus et nous avons hâte d’essayer de faire encore mieux. Mais quoi qu’il arrive, j’aime simplement le fait d’être ici et de représenter notre pays», a-t-il conclu.