Verdict de la CJUE : Le Polisario annonce la signature d'un «premier accord commercial» en Espagne

Alors que le jugement, rendu la semaine dernière par le Tribunal de l’Union européenne, relevant de la Cour de justice de l’UE, a été rendu en première instance et n’est donc pas définitif, le Front Polisario est obsédé ces derniers jours par son «l’application». Après avoir revu à la hausse sa demande d’indemnisations exigées de l’UE, le mouvement séparatiste a annoncé, en grande pompe, la signature d’un «premier accord commercial» en Espagne.

En présence de ses représentants en Andalousie et en Europe, le mouvement de Brahim Ghali a annoncé avoir conclu un «accord» avec l’Union des petits agriculteurs et éleveurs d'Andalousie (UPA-Andalousie). Une signature qui constitue «la mise en application sur le terrain de la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne», se félicite le mouvement.

Mais en réalité, il ne s’agit que d’une «convention» visant à «fournir des conseils et à transférer l'expertise agricole et d'élevage des agriculteurs et éleveurs espagnols». L’UPA-Andalousie «s’y engage à envoyer des machines agricoles, divers équipements agricoles et du matériel d'élevage, qui contribueraient à ce transfert d'expertise».

Mercredi 29 septembre, le Tribunal de l'UE a accordé au mouvement de Brahim Ghali la «légitimité de représenter le peuple sahraoui», qu’il réclame depuis des décennies. Quelques jours plus tard, le mouvement séparatiste a réclamé à l’UE des «dommages et intérêts» suite aux accords de pêche et agricole signés avec le Maroc, qui viennent d’être annulés.

A rappeler que le Maroc et l’UE ont annoncé, dans une déclaration conjointe, qu’ils prendront «les mesures nécessaires afin d’assurer le cadre juridique qui garantisse la poursuite et la stabilité» de leurs relations commerciales, suite au verdict rendu en première instance par la CJUE. Ce dernier a d’ailleurs énoncé que «les effets desdites décisions sont maintenus pendant une certaine période», ne «pouvant excéder le délai de deux mois pour former un pourvoi ou la date de prononcé de l’arrêt de la Cour statuant sur un éventuel pourvoi».