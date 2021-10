«Quand l'architecture se fait ambassade» : Un ouvrage sur les édifices diplomatiques de Rabat

La Fondation Diplomatique vient d'annoncer la publication de son nouvel ouvrage «Quand l'architecture se fait ambassade», avec la contribution du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. L'ouvrage a été présenté mercredi dernier à Rabat lors d'une rencontre présidée par la ministre de l'Aménagement du territoire national, Nouzha Bouchareb et le président de la Fondation, Abdelati Habek.

Le livre raconte la symbolique des bâtiments de la résidence des ambassadeurs et les détails de leur architecture. Il comprend des informations, documentées avec des photographies des bâtiments de certaines missions diplomatiques accréditées au Maroc et les résidences de leurs ambassadeurs, précise un communiqué.

Intervenant lors de cette rencontre, Mme Bouchareb a souligné que cet ouvrage met en valeur la reconnaissance de l'importance de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel à l'échelle nationale et internationale, en tant qu'héritage partagé par toute l'humanité, et incarne le concept de confluence de cultures et de civilisations.

Pour sa part, M. Habek a souligné que l'ouvrage met en exergue des ambassades à Rabat dont l'architecture est cohérente avec le tissu urbain marocain tout en préservant la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de leurs pays.

Cet ouvrage, dans sa première forme, est consacré aux ambassades du Royaume d'Arabie saoudite, d'Australie, de Belgique, du Canada, des États-Unis, d'Égypte, des Émirats arabes unis, d'Indonésie, du Sultanat d'Oman et du Vatican, avec le principe que ce travail documentaire sera renforcé par les ambassades et résidences des ambassadeurs dans les éditions à venir.