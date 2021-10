Covid-19 au Maroc : La situation épidémiologique en amélioration continue

La situation épidémiologique au Maroc s'améliore de plus en plus et la phase descendante continue sans mauvaise surprise depuis 7 semaines, a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le Maroc reste toujours au niveau orange avec 4 régions au niveau vert, 7 régions au niveau orange et une seule région au niveau rouge, a expliqué le responsable sur son compte LinkedIn dans un bref commentaire sur la situation épidémiologique de Covid-19 intitulé «la décrue de la vague Delta se poursuit».

Le taux de reproduction du SARS-COV-2 à la date du 03/10/2021 est de 0.84 (+/- 0,01), a-t-il précisé, relevant que le niveau de transmission du SARS-CoV-2 au Maroc est modéré. «La donnée la plus marquante ces deux dernières semaines est que le nombre de malades qui ont quitté les services des soins intensifs et de la réanimation après amélioration de leurs états de santé, est supérieur aux nouvelles admissions dans les mêmes services», a fait savoir Dr. Mrabet, rappelant que la balance en réanimation était rouge pendant 17 semaines consécutives.

S'agissant du nombre de décès, il a fait état d'une diminution de 33% cette semaine, ajoutant que les nouveaux cas graves ont diminué de 41% par rapport à la semaine du 20 au 26 septembre.

Le responsable a par ailleurs salué le bon déroulement de la campagne électorale et des élections du mois dernier dans le respect des mesures restrictives et préventives, notant que «les cas qu'on a vu sur certaines vidéos, restent des exceptions». «Reste maintenant à réussir le défi de la rentrée scolaire, mais aussi la levée des restrictions en vigueur depuis quelques jours», a-t-il poursuivi.

Mouad Mrabet a rappelé l'importance de la vaccination, des mesures préventives individuelles et collectives et du strict respect du protocole thérapeutique national, tout en mettant en garde contre les «mensonges» et fake news qui circulent.