Les premiers travailleurs saisonniers marocains sont arrivés en Corse

Alors que la France vient d'annoncer mardi 28 réduire de 50% les visas accordés aux Marocains, 185 travailleurs saisonniers sont arrivés en Corse vendredi dernier pour participer à la récolte des agrumes, informe Corse Matin.

Les travailleurs, qui compte tenu de la pandémie, avaient obtenu une dérogation spéciale, sont arrivés à l’aéroport de Bastia-Poretta avant d’être conduit par autocar vers des lieux de rassemblement où les producteurs les ont pris en charge.

Ils devront passer 10 jours en quarantaine avant de pouvoir commencer leurs activités. «C'est une mesure de sécurité qui a été exigée par la préfecture», explique Jean-Paul Mancel, le président d'AOP Fruits de Corse, bien que la plupart des arrivants «sont vaccinés et que tous font l'objet d'un test antigénique à leur départ du Maroc et à leur descente de l’avion».

Pas moins d’un millier de travailleurs marocains sont attendu en Corse d’ici à la fin du mois d’octobre, pour des séjours de deux à six mois dans quelque 80 exploitations locales. Si l’annonce de la réduction des visas avait inquiété les exploitants, Mancel à confié que «la moitié des travailleurs, en effet, doit séjourner plus de trois mois et n'a pas besoin d'un visa, mais d'une carte de séjour. Ces ouvriers marocains, pour la plupart, viennent travailler en Corse depuis dix ans, qu'ils sont accueillis cette année dans le cadre d'un dispositif dérogatoire validé par l'État».

«Franchement, nous ne croyons pas que ce sont eux qui seront visés par les restrictions que le gouvernement entend mettre en place.»

Ce vendredi, un nouveau charter d’Air Corsica est attendu pour transporter d’autres travailleurs vers l’«île de beauté».