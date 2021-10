Skytrax world’s top 100 airlines : La Royal air Maroc progresse de 11 places

L’organisme de consultation britannique Skytrax, spécialisé dans les recherches de conditions de vols pour les compagnies aériennes, a publié son classement annuel des 100 meilleures compagnies aériennes après un an d’absence. Pour le classement de 2021, Royal air Maroc (RAM) se retrouve 81e mondial, après s’être classé 92e en 2019. Malgré ses efforts, la RAM n’a pas obtenu le prix d’excellence Covid-19 attribué à 41 compagnies.

La RAM obtient selon Skytrax une note de 4 étoiles sur 5 pour la qualité de ses aéroports, de ses services et de son personnel au sol et de cabine.

Pour le compte du continent africain, la RAM se retrouve 4e derrière Ethiopian Airlines, South African Airways et Kenya Airways, classés respectivement 37e, 67e et 79e mondiaux. Cependant, pour les vols régionaux, le Maroc s’attribue la première place du classement africain devant RwandAir et Tunisair. Toujours pour le continent africain, le Maroc se retrouve au pied du podium en termes du meilleur personnel en se retrouvant 4e derrière RwandAir, Ethiopian Airlines et South African Airways.

Pour le classement général, Qatar airways s’est offert la première place pour la deuxième année consécutive et la 6e fois de l’histoire du classement créé en 2001. En deuxième et troisième place, on retrouve Singapour Airlines (premier en 2018) et All Nippon Airways qui s’est assuré trois ans consécutifs la 3e place.