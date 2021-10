Casablanca : Lydec demeure l’entreprise délégataire jusqu’en 2027

Lydec a annoncé, dimanche, avoir pris connaissance du projet de lancement en janvier 2022 de la Société régionale multiservices (SRM) de Casablanca-Settat, une des quatre régions pilotes, et qui se substituerait aux opérateurs publics actuels.

Selon les informations disponibles, l’entreprise de gestion déléguée a indiqué, dans un communiqué, que la SRM de Casablanca-Settat «interviendra sur le territoire régional à l’exclusion du périmètre de l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida, qui correspond au périmètre d’action de Lydec dans le cadre de son contrat de gestion déléguée».

De ce fait, la société «continuera de mobiliser toutes ses capacités d’expertise et d’innovation, au service de l’ensemble de ses parties prenantes dans le cadre de son contrat qui demeure pleinement en vigueur jusqu’à son échéance fixée en 2027». En concomitance à la création de la SRM de Casablanca-Settat, les services de distribution d’eau et d’électricité du Grand Casablanca seront «harmonisés sur le périmètre de l’ECI».

«Lydec se tient prête dès 2022 à reprendre la totalité des services de distribution d'eau et d'électricité sur ce périmètre, et ainsi servir environ 400 000 nouveaux clients en électricité et 100 000 nouveaux clients en eau, soit près de 30% d’activité supplémentaire», a ajouté la même source. Pour Lydec, «la création des SRM ouvre de réelles opportunités pour mettre à disposition de celles-ci les savoir-faire et expertise de Lydec dans la région de Casablanca-Settat» et dans les autres régions du pays.