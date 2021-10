Les premières bornes de recharge Tesla en Afrique installées à Casablanca et Tanger

Les premiers Superchargeurs pour voitures électriques Tesla en Afrique ont été installés au Maroc à Tanger et Casablanca. Le Maroc a été également choisi par le fabriquant pour la production de transmetteurs principaux, au sein des usines italo-françaises STMicroelectronics à Bouskoura.

Les ventes de voitures électriques et hybrides ont connu une croissance de 42%, entre 2019 et 2020 dans le monde. Elle représentent désormais 4,2% de la part de marché des véhicules automobiles. Depuis 2019 justement, les informations ont présenté le Maroc, l’Algérie et la Tunisie comme premiers pays d’Afrique pour l'introduction de Tesla Motors dans le continent.

Sur les réseaux sociaux, des internautes se sont réjouis que les bornes dans les deux villes marocaines soient désormais répertoriées.

Woow ! Tesla has installed the first Tesla superchargers in Africa!

And it's in Morocco !!!!!!! @elonmusk @Tesla @TeslaClubMA @alilakrakbi @Teslarati #Tesla #teslanews pic.twitter.com/SOOjR24n2T