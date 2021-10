France : Un attentat contre une mosquée déjoué

Un jeune homme de 19 ans a été déféré devant un juge antiterroriste et mis en examen vendredi, pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle». Placé en détention provisoire, il a été interpellé mardi 28 septembre au Havre, soupçonné de préparer un attentat contre une mosquée et un lycée.

L’individu se définit comme un combattant blanc et nationaliste», qui a écrit avoir «soif de sang» et vouloir «faire pire que Colombine», en référence à une fusillade ayant fait quinze morts dans un lycée américain, le 20 avril 1999. Selon L’Obs et Le Parisien, le jeune homme a prévu de passer à l’acte le 20 avril 2022.

Au cours d’une perquisition à son domicile, trois armes à feu et une vingtaine de couteaux de collection ont été découverts. Des cahiers intitulés «Mein Kampf» dans lesquels il prête allégeance au Fürher en disant avoir fait des repérages autour de son ancien lycée et d’une mosquée ont également été trouvés.

Dans ses écrits, le suspect fait référence aussi à Anders Breivik, le Norvégien qui a commis les attentats d’Oslo et d’Utoya ayant fait 77 morts et 151 blessés, le 22 juillet 2011. Il y tient également des propos suprémacistes, sexistes et racistes.