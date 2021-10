Maroc : Lancement d’une émission radio pour apprendre l’anglais

A partir du lundi 4 octobre, la diffusion de la nouvelle émission radio «English time» pour apprendre l’anglais sera lancée sur les ondes de la Radio nationale. Cette émission s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire.

Elle se compose de 43 épisodes, chacun d’une durée de 15 minutes. Elle vise à fournir un soutien aux élèves et aux familles en leur donnant la possibilité de pratiquer la langue anglaise en se concentrant sur les compétences linguistiques de base, a indiqué un communiqué du ministère de tutelle.

Le programme sera diffusé du lundi au jeudi. Cette initiative a vu le jour conformément à la convention de partenariat signée, le 26 juillet, entre la Société nationale de radio et de télévision (SNRT) et le British Council au Maroc, en présence du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les horaires de diffusion sont comme suit :

Lundi et mercredi à 18h30

Mardi et jeudi à 22h30