Arabie saoudite : Osama al-Hasani condamné à 4 ans de prison après son extradition par le Maroc

Une organisation de défense des droits humains basée à Londres a annoncé jeudi, la condamnation de l’Australo-saoudien Osama al-Hasani, 42 ans, à 4 ans de prison ferme, après son extradition depuis le Maroc. Selon l'organisation de défense des droits humains ALQST, basée au Royaume-Uni et cité par Arabi21, il semble que «al-Hassani était recherché en Arabie saoudite dans une affaire de vol de voiture en 2015 et fait l'objet d'un procès inéquitable, bien que des documents judiciaires saoudiens obtenus par Human Rights Watch montrent que les autorités l'ont acquitté de tout acte répréhensible dans cette affaire en 2018».

Des sources associatives proches du dossier ont confié que l’homme «a été arrêté en dehors de toutes les lois applicables au Maroc», et que «la demande d'extradition a été obtenue après son l'arrestation et pas avant».

En février dernier, la plateforme informative Prisoners of conscience a annoncé que le Maroc a arrêté Osama al-Hasani, à son arrivée au Maroc, où il s'était rendu pour rejoindre sa femme Hanae et sa fille, à la demande des autorités de Riyad, qui ont également demandé son expulsion vers l’Arabie saoudite dans les plus brefs délais. La plateforme a ajouté que la demande a été adressée au ministère public marocain, dans une lettre datée du 11 février 2021.

En mars, la justice marocaine a approuvé son extradition malgré la mobilisation de plusieurs ONG, dont Human Rights Watch. Celle-ci a appelé, en mai, les responsables saoudiens à «rendre publics le lieu et la condition» de la détention de l’Australo-saoudien, renvoyé de force en Arabie saoudite en mars 2021 depuis le Maroc.