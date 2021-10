Le ministre des Affaires étrangères koweitien à Alger pour une médiation avec le Maroc ?

Deux semaines après la visite en Algérie du ministère saoudien des Affaires étrangères, c’est au tour de son homologue koweïtien. Dans la capitale du voisin de l’Est, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah a remis, hier, un message de l’émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, au président Abdelmadjid Tebboune. Dans des déclarations à la presse, le chef de la diplomatie du Koweït s’est félicité de «la convergence de vue entre les dirigeants des deux pays».

L’initiative koweïtienne d’une médiation entre le Maroc et l’Algérie, n’a pas été mentionnée dans la communication portant sur les motifs de ce déplacement. Pour rappel, le 9 septembre au Caire, Nasser Al-Mohammed Al-Sabah avait affirmé à l’occasion d’une réunion du conseil exécutif de la Ligue arabe, que son pays souhaite lancer une médiation entre le Maroc et l’Algérie.

Le Koweït a en effet une expérience dans la résolution des conflits entre Etats arabes. La réconciliation entre Doha et Riyad, scellée au sommet du Conseil de Coopération des Etats du Golfe organisé en janvier 2021 à Al Ula en Arabie saoudite, reste le fait d’armes le plus récent de la diplomatie koweïtienne.

Le Koweït espère rééditer ce succès avec l’Algérie et le Maroc. Au début de sa médiation entre le Qatar et l’Arabie saoudite, le Koweït s’était heurté au rejet catégorique des responsables de Riyad, soutenus en cela par leurs homologues de l’Egypte, les Emirats arabes unis et Bahreïn.

Et c’est la même position radicale adoptée par les officiels algériens. «La décision de rompre les relations diplomatiques ne fait pas l’objet de discussion ou de délibération en tant que décision souveraine, définitive et irréversible», avait martelé Ramtane Lamamra lors de son intervention du 9 septembre au Caire.