L’Exécutif des musulmans de Belgique réagit aux accusations de mauvaise gestion

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a réagi, jeudi, aux accusations formulées à son encontre par trois de ses membres, en contestant «fermement toutes les allégations reprises» par la presse. Selon Sudinfo et l’agence de presse belge, l’instance a fait part de sa «consternation» face aux «prétendus abus de pouvoir et détournements de fonds au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique».

«L’EMB et l’ASBL Collège de l’EMB ont toujours exercé leurs missions conformément aux cadres législatif et réglementaire en vigueur, dans un souci continu de transparence et de collaboration avec les autorités belges et ce, dans le respect du principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat», a déclaré jeudi Mehmet Üstün, président du bureau de l’EMB, dans un communiqué.

L’instance réagit ainsi à la plainte déposée par trois de ses membres devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, pour appeler à la désignation d’un «administrateur provisoire». Mercredi, ils ont dénoncé qu’une modification des statuts de l’association sans but lucratif aurait été effectuée lors d’une assemblée générale à laquelle «aucun d’eux n’a été convoqué». «Des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont organisées sans convocation des membres de l’Exécutif, suivant un calendrier fixé au bon vouloir des trois administrateurs de l’ASBL Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique», ont-ils déclaré.

La presse belge a annoncé qu’une audience au tribunal de l’entreprise est déjà prévue le 5 octobre, dans le cadre de cette plainte.

L’agence Belga rappelle que depuis plusieurs années, l’Exécutif des musulmans de Belgique est en proie à des tensions internes, nées notamment de pressions fortes de courants islamiques de différents pays musulmans.