France : Dix-huit mois de prison avec sursis requis contre Alexandre Benalla

Au tribunal correctionnel de Paris, le ministère public français a requis, jeudi soir, 18 mois de prison avec sursis contre l’ancien chargé de mission de l’Elysée, Alexandre Benalla. Le procureur Yves Bardoc a demandé aussi dix ans d’interdiction de détention d’arme et cinq ans d’interdiction d’exercice de la fonction publique. Pour sa part, Vincent Crase risque un an avec sursis et une interdiction de détention d’arme pendant quinze ans, a rapporté l’AFP.

Par ailleurs, Yves Bardoc a requis de déclarer Benalla et Crases coupables de violences en réunion au préjudice de Khélifa M. et Simon D., brutalement interpellés au Jardin des Plantes. Mais aussi de Chloé P. et Georgios D., qui ont connu le même sort un peu plus tard place de la Contrescarpe», a encore rapporté la même source. Pour le procureur, le couple victime a «fait preuve d’une grande dignité» pendant la prise de parole au tribunal. Il a également demandé de reconnaître la culpabilité des prévenus pour les faits d’immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique et de port d’arme de catégorie B sans motif légitime».

Selon lui, les prévenus ont agi comme des policiers, avec les policiers, et parfois à la place des policiers», en «perturbateurs du maintien de l’ordre public». Avocate du syndicat policier Vigi, constitué partie civile, Me Lydia Djebaili a décrit des images «terribles» et une «atteinte considérable portée à tous les fonctionnaires de police».

Dans un autre registre, le procureur a requis de reconnaître Benalla «coupable d’avoir frauduleusement utilisé deux passeports diplomatiques et de service après sa mise à pied de l’Elysée». Enfin, Laurent Simonin et Maxence Creusat, deux anciens gradés de la préfecture de police encourent des peines de sursis et une dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour avoir «illégalement extrait et transmis à Alexandre Benalla des images de vidéosurveillance».