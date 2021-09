L’Algérie se prépare à un éventuel rapatriement de ses ressortissants établis au Maroc

La situation des ressortissants algériens installés au Maroc était au cœur d’une réunion, tenue mercredi 29 septembre, entre des députés et de hauts cadres du département dirigé par Ramtane Lamamra. Une annonce faite par le parlementaire islamiste du Mouvement Société pour la Paix (MSP) de la circonscription Paris et membre de la Commission des Affaires étrangères et de l’Emigration, Abdelouahab Yagoubi.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont examiné «les moyens de faciliter le retour à la patrie de la communauté algérienne établie au Maroc, notamment après la rupture des relations diplomatiques» actée le 24 août dernier, précise-t-il sur Facebook.

Pour l’heure, le gouvernement algérien n’a annoncé aucune opération officielle de rapatriement de ses ressortissants installés au Maroc. En revanche, Arsalane Chikahoui, un conseiller du président Abdelmadjid Tebboune a indiqué dans des déclarations à la presse algérienne, que «face à l’attitude belliqueuse et hostiles du Maroc, l’Algérie passera incontestablement à d'autres étapes matérialisées dans le temps avec la fermeture de l'espace maritime, l'instauration de visa de circulation et, à terme, si nécessaire, l'expulsion des ressortissants marocains établis en Algérie».

Le pouvoir algérien semble ainsi préparer l'expulsion des Marocains d'Algérie et l'accueil des Algériens du Maroc en cas de mesure de réciprocité.