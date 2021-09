La CEDH rejette la requête d'Ali Arrass contre la Belgique

La requête du Belgo-marocain Ali Aarrass, emprisonné au Maroc entre 2010 et 2020 suite à une condamnation pour participation à un groupe terroriste, a été jugée irrecevable à l'unanimité par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), en ce qu’elle est «mal fondée».

Ali qui, selon ses proches et Amnesty International, a été victime de tortures et de mauvais traitements, avait déposé une requête devant la CEDH en se plaignant que l’État belge «ne lui avait pas accordé la protection consulaire pour le protéger des atteintes graves à l’intégrité physique et morale qu’il avait subies lors de son incarcération au Maroc», se référant aux articles 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Cependant, la cour a retenu que «les autorités belges ne sont pas restées passives ou indifférentes» face aux risques encourus par Aarrass au Maroc, «effectuant des démarches auprès des autorités marocaines, soit sur une base diplomatique soit pour des motifs humanitaires, pour faire évoluer la situation du requérant».

En effet, la décision fait état du fait que si la condition d’Ali n’a pas été améliorée, ce n’est pas faute «d’inertie des agents consulaires belges en poste au Maroc», mais du refus de Rabat «d’autoriser l’assistance consulaire à un détenu marocain par un État dont ce détenu aurait également la nationalité».

Depuis sa libération le 2 avril 2020 après avoir purgé sa peine, Ali Aarrass est retourné vivre en Belgique.