L’Algérie souhaite museler les voix critiques en Mauritanie

L’ambassadeur algérien en Mauritanie et le président de la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA), mercredi à Nouakchott. / Ph. Alakhbar

L’ambassadeur algérien accrédité à Nouakchott s’est réuni, mercredi 29 septembre, avec El Houssein Ould Meddou, président de la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA), rapporte Alakhbar. Officiellement, les discussions entre les deux parties ont porté sur «les mécanismes de développement de la coopération entre la Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel et son homologue algérienne, l'Autorité de l'audiovisuel», indique la même source.

A cette occasion le président de la HAPA a présenté à l'ambassadeur un exposé sur les prérogatives de son organisation «dans le domaine de la régulation et le développement des médias». Le diplomate a répondu en couvrant d’éloges l'expérience mauritanienne dans «le contrôle des médias».

La rencontre intervient dans le sillage des déclarations du président Abdelmadjid Tebboune du samedi 25 septembre. Devant les gouverneurs des régions, il a inclut les médias mauritaniens dans la liste des publications qui «attaquent» son pays. Une intégration qui sonne comme un avertissement adressé aux autorités de Nouakchott afin de museler les voix locales qui critiquent l’Algérie.

Après les paroles du chef de l’Etat, Alger a décidé de passer aux actes. Une tactique qui a déjà fait ses preuves en Tunisie. «L'Algérie fait face aux attaques de nombreux sites internet dont 97 sont installés dans les pays voisins, à l'exception de la Tunisie», a d’ailleurs déclaré Tebboune.