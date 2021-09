Sondage CNews : 87% des français «approuvent la réduction du nombre de visas»

Selon un sondage commandé par Cnews à l’Institut CSA, 87% des Français «approuvent la réduction du nombre de visas accordés au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie», contre 12% qui pensent que la France à tort.

Le sondage, publié ce jeudi, fait état d’un consensus sur la question, bien que les plus de 50 ans soient plus favorables (93%) que les moins de 34 ans (76%) à la décision. Les sondés se déclarant être de gauche sont d’après l’étude favorable à hauteur de 78%, contre 94% pour ceux déclarés être de droite et du centre.

La gauche «radicale» serait la moins favorable avec 73% tandis qu’à droite, les partisans du rassemblement national sont favorables à 93%, un point de moins que les autres personnes revendiquées de droite, du parti Les Républicains et de l’extrême droite.

Cependant, l’étude menée par CSA ne s’est basée que sur un panel de 1 000 personnes issues d’un «échantillon national représentatif», âgées de 18 ans et plus sur la base d’un questionnaire autoadministré en ligne. Aussi, il faut rappeler que CSA et CNews font partie du même groupe Bolloré.