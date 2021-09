Un Marocain élu porte-parole du Conseil de coordination des musulmans d’Allemagne

Le secrétaire général du Conseil central des musulmans d'Allemagne (ZDM), Abdassamad El Yazidi, a été élu cette semaine nouveau porte-parole du Conseil de coordination des musulmans d’Allemagne (KRM). Selon la radio allemande Deutschlandfunk, le Maroco-allemand reprendra la tâche à partir de demain.

L'homme de 46 ans a déclaré qu'il voulait «apporter une contribution à des pourparlers critiques et constructifs et réduire les préjugés et le ressentiment envers les musulmans et leurs organisations» avec le nouveau gouvernement fédéral. Abdassamad El Yazidi remplace ainsi Burhan Kesici du Conseil islamique de la République fédérale d'Allemagne.



Le Conseil de coordination musulman a été fondé en Allemagne en 2007 en tant que plate-forme de travail des quatre plus grandes organisations islamiques du pays. Formé à la base par l’Union turco-islamique de l'Institut pour la religion (DITIB), Conseil central des musulmans d'Allemagne (ZDM), le Conseil islamique de la République fédérale d'Allemagne (IRD) et l’Association des centres culturels islamiques (VIKZ), le conseil a été élargi pour accueillir, depuis 2019, le Conseil central des Marocains d'Allemagne (ZRMD) ainsi que l’Union des centres islamiques albanais (UIAZD).