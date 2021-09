Les 27 Lions du Maroc sélectionnés pour les qualifications de la Coupe du monde dévoilés

La liste des 27 joueurs qui composeront l’équipe nationale du Maroc pour ses matchs de qualification de la Coupe du monde de la FIFA, prévue en 2022 au Qatar, vient d’être annoncée, ce jeudi, par la Fédération royale marocaine de football. Les joueurs rencontreront la Guinée-Bissau (6 octobre à Rabat et 9 octobre à Casablanca) et la Guinée (12 octobre à Rabat).

Ainsi, 4 gardiens de buts ont été retenus pour l’équipe, à savoir : Yassine Bounou (Sevilla FC), Monir El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja CA) et Sami Tlemcani (FC Chelsea).

Pour la défense, 4 joueurs ont été sélectionnés : Samy Mmaee (Ferencvàrosi TC), Sofian Chakla (Villarreal FC), Ghanem Saïss (Wolverhampton) et Nayem Aguerd (Stade Rennais).

Le sélectionneur national de l’Equipe A, Vahid Halilhodzic a convoqué 4 arrières représentants le Maroc : Achraf Hakimi (PSG), Ayoub El Amloud (Wydad AC), Adam Massina (Watford) et Souffian El Karouani (Nec Nijmegen).

De plus, 7 milieux ont été choisis : Fayçal Fajr (Sivasspor), Aymen Barkok (E. Frankfurt), Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina), Imrân Louza (Watford), Abou Harroui (US Sassuolo), Ilias Chair (Queens Park Rangers) et Selim Amallah (Standard Liège).

Enfin, l’attaque sera aussi par 8 joueurs sélectionnés : Achraf Bencharki (Zamalek), Munir El Haddadi (Sevilla FC), Sofiane Boufal (Angers SCO), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (Sevilla FC), Ayoub El Kaabi (Hatayspor) et Ryan Mmaee (Ferencvàrosi TC).