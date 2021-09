Maroc : Les cours démarrent ce vendredi avec un enseignement en présentiel

Après plusieurs jours de questionnement et d'appréhension dans les écoles, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a enfin annoncé, ce jeudi, que les cours démarreront ce vendredi 1er octobre 2021, comme annoncé précédemment. La décision concerne «tous les établissements d'enseignement, universités et centres de formation professionnelle des secteurs public et privé, ainsi que les écoles de missions étrangères», indique le ministère dans un communiqué.

La rentrée scolaire et universitaire se fera «selon le schéma d’enseignement en présentiel pour tous les niveaux», précise le département, en évoquant la possibilité de bénéficier d'un enseignement à distance pour les élèves et étudiants dont les familles le souhaitent.

«Cette décision intervient compte tenu de l'avancée positive de la campagne nationale de vaccination en général, du processus de vaccination des élèves de 12-17 ans et des jeunes de 18 ans et plus en particulier, ainsi que de l'amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays ces dernières semaines», explique le ministère.

Par ailleurs, et afin d'assurer une rentrée scolaire et universitaire sécurisée pour tous les apprenants, les cadres éducatifs et administratifs et pour leur sécurité sanitaire, le ministère annonce avoir «travaillé en coordination avec le ministère de la Santé pour mettre à jour le protocole sanitaire qui sera adopté dans tous les établissements». Un protocole consultable sur le portail du ministère. Dans ce sens, le département insiste sur la nécessité de respecter les mesures de précaution mises en place contre le Covid-19, notamment le port du masque, en évitant de se serrer la main et en assurant l'hygiène, en plus de l’aération des espaces.

Le ministère appelle aussi les élèves, les étudiants et leurs familles à continuer à s’impliquer dans le processus de vaccination, qui se poursuivra, au niveau de tous les centres de vaccination ainsi qu'à travers les unités médicales mobiles désignées à cet effet, que ce soit pour recevoir la première dose ou deuxième.