Holmarcom serait en négociation pour racheter le Crédit du Maroc

Selon les révélations de L’Économiste, le Groupe Holmarcom, groupe familial marocain qui opère dans la finance, l’agro-industrie, la distribution, la logistique et l’immobilier, serait en discussion «très avancée» pour le rachat de la filiale marocaine du Crédit Agricole France, le Crédit du Maroc.

Ainsi, Holmarcom rachèterait au groupe français la totalité de sa participation, soit près de 78,7% selon les journalistes, confirmant les ambitions du groupe marocain détenu par la famille Bensalah dans le secteur bancaire et des assurances. Le groupe Holmarcom était déjà actif dans le secteur de l'assurance et avait annoncé en 2020 fusionner ses compagnies d'assurance Atlanta et Sanad pour former AtlantaSanad.

Fondé en 1929, le Crédit du Maroc dispose de 683 765 clients selon leur site, avec un total d’actif estimé à 5,2 milliards d’euros (54,55 milliards de dirhams).