Maroc : Les associations de parents d'élèves pour un enseignement présentiel dans tout le pays

A l’occasion de la Journée nationale des associations de parents d’élèves des écoles marocaines, célébrée ce 30 septembre, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves au Maroc a appelé à une rentrée scolaire en présentiel dans tout le pays. Dans un communiqué, elle a appelé le ministère de tutelle à prendre «toutes les mesures administratives, pédagogiques, techniques, ainsi que sanitaires pour organiser une rentrée scolaire dans un format pédagogique unique et unifié, à savoir l’enseignement en présentiel dans diverses parties de notre pays».

La fédération plaide ainsi pour «assurer le principe de l'égalité des chances pour tous les enfants, notamment après l'apparente baisse du nombre de personnes infectées par le Covid-19 ces dernières semaines, et ainsi que le lancement et la poursuite du processus de vaccination des élèves».

Les associations des parents d’élèves appellent également à la «généralisation de l'enseignement primaire et préscolaire» et à son «intégration formelle» dans le primaire de manière à en faire «un locomotive pour le développement du système éducatif».

Tout en saluant «la valeur et l'importance de l'engagement collectif dans le développement de projets éducatifs adoptés par la Loi-cadre 51-17 comme une référence indispensable dans la poursuite du processus de réforme sérieuse du système éducatif», la fédération «appelle les parties prenante à participer et à contribuer positivement à la mise en œuvres de ces projets». Elle considère toutefois que «certains articles du décret n°2.20.475 relatifs à la définition des règles de fonctionnement, des rôles et des tâches des associations de parents d’élèves dans leurs relations avec les établissements d'enseignement et de formation sont incompatibles avec ce qui était énoncées dans le Dahir n°1.58.376 réglementant le droit de constituer des associations». Dans ce sens, la fédération appelle à la révision «immédiate» de ces articles, conclut le communiqué.