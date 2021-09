Belgique : Trois membres de l’EMB appellent à la désignation d’un «administrateur provisoire»

Des membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) ont saisi le tribunal de l’entreprise de Bruxelles pour désigner un «administrateur provisoire». Selon BX1, ils se sont tournés vers le tribunal dans le but de «rétablir une gestion démocratique et transparente» du Collège de l’EMB.

Les trois membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique ont signalé qu’une modification des statuts de l’association sans but lucratif a été effectuée lors d’une assemblée générale à laquelle «aucun d’eux n’a été convoqué». «Des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont organisées sans convocation des membres de l’Exécutif, suivant un calendrier fixé au bon vouloir des trois administrateurs de l’ASBL Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique», ont-ils déclaré.

Ils pointent aussi du doigt «des nominations et des démissions d’administrateurs» qui «interviennent sans qu’aucune annonce n’ait été faite et sans qu’aucune candidature n’ait été publiée». Les trois membres ajoutent qu’«aucune élection n’a été organisée s’agissant du renouvellement de l’assemblée générale de l’ASBL, pas plus que s’agissant du renouvellement du Bureau de l’Exécutif, ce depuis avril 2014».

Ils dénoncent également qu’«aucun document n’est fourni aux membres de l’Exécutif s’agissant de l’engagement de ‘conseillers’ de l’Exécutif et de la création d’ASBL gravitant autour du Collège de l’Exécutif» et le fait que «l’approbation des comptes annuels et le vote du budget de l’ASBL s’effectuent en toute opacité».

Une audience au tribunal de l’entreprise est déjà prévue le 5 octobre, conclut le média.