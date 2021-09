Bank of Africa développe son offre de crédit à la consommation 100% digitalisé

Bank of Africa annonce ce jeudi le développement de sa plateforme de crédit à la consommation 100% digitalisé CreditDaba.ma, lancée dans le cadre de son programme de développement continu des offres en ligne en janvier 2021.

Cette offre Crédit Daba se matérialise, communique la banque, par un parcours simplifié et un accord de principe instantané pour le financement de tous «types de besoins (travaux, famille, loisirs…)». En plus de ces avantages, la banque propose la gratuité des frais de dossier jusqu’au 31 décembre et la possibilité de différé de 3 mois.

Les nouveautés de la plateforme sur laquelle la banque travaille en permanence sont la disponibilité de l’ensemble du parcours en arabe ou en français, la possibilité aux clients conventionnés de faire une demande de différé et rachat de crédit, ainsi que la souscription simplifiée pour les clients de la banque par la plateforme BMCEDirect.ma.

Outre le gain de temps, Bank of Africa indique que ce service est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, avec une assistance et un accompagnement à distance par des téléconseillers 7 jours sur 7 de 8h à 20h.