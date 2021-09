Sahara : L'Algérie qualifie de «victoire éclatante» le récent verdict de la CJUE

L'annulation des accords agricole et de pêche conclus entre l’Union européenne et le Maroc par le Tribunal de l’UE est une «victoire éclatante pour la cause légitime du peuple sahraoui», a déclaré mercredi, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra. Cité par l’agence de presse de son pays, le ministre algérien s’est félicité de «la reconnaissance de la représentativité du Front Polisario par la plus haute instance judiciaire de l’Union Européenne», estimant que celle-ci «lui confère la capacité d’agir devant le Tribunal de l’Union».

Lamamra a mis en avant «l’annulation des deux accords conclus en violation de l’obligation relative à la nécessaire obtention du consentement libre et authentique du peuple», en indiquant que «cette double avancée majeure consacrée par la jurisprudence européenne constitue un acquis historique qui s’imposera désormais à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne et à ses Institutions dans leurs relations avec le Maroc». Une énième occasion pour le chef de la diplomatie algérienne de qualifier le royaume d’«Etat occupant».

«Cette sentence vient aussi ouvrir une nouvelle étape dans la lutte du peuple du Sahara occidental pour l’exercice de son droit inaliénable, imprescriptible et non négociable, à l’autodétermination, en ce sens qu’elle constitue un repère incontournable pour les organisations internationales impliquées dans la recherche d’une solution au conflit du Sahara occidental qui garantit le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», a-t-il ajouté. «Cette nouvelle consécration juridique de sa personnalité internationale a l’effet clarificateur de réduire à néant les prétentions expansionnistes du Royaume du Maroc», a conclu Lamamra.

Mercredi, le Front Polisario s’est félicité du verdict rendu par le Tribunal de l'UE, le qualifiant de «victoire triomphale du peuple sahraoui devant la justice européenne». De son côté, des sources diplomatiques marocaines ont confié que le tribunal a rendu sa décision «sur des considérations plutôt politiques qui n'ont rien à voir avec les accords et leur contenu». Le Maroc «compte sur les institutions européennes et les pays de l'UE pour résoudre cette question», ajoutent-elles.