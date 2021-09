«Si j’étais une femme …» : ONU Femmes rassemble 25 Marocains pour défendre l'égalité des sexes

Le bureau au Maroc d'ONU Femmes, l’organisation des Nations unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes a publié ce jeudi un recueil de textes dans le cadre de son programme régional «Hommes et Femmes pour l’égalité des sexes» avec le soutien de l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement.

Ce recueil autour du thème «Si j’étais une femme …» rassemble sous la coordination de Ouadih Dada, auteur et journaliste, 25 hommes marocains de tous horizons comme Hakim Noury (Producteur, acteur, réalisateur), Issam Kamal (chanteur), Mehdi Bennani (pilote automobile) ou Mohamed Ezzouak (directeur de publication de Yabiladi.com). Tous ont prêté leurs plumes pour défendre la cause des femmes et leur rendre hommage, parfois celles leur entourage, parfois celles qui ont marqué l’histoire du pays.

Ouadih Dada s’est prêté à l’exercice pour rendre hommage aux «mères-courage marocaines qui affrontent avec rage les affres de la société», comme sa mère, comme les jeunes filles de 16 ans mariées à leurs dépends, concluant plein d’émotion que cette «mère-courage», «c’est devenu un modèle, un exemple pour d’autres jeunes filles, mais aussi pour l’homme que je suis devenu grâce à elle».

Loin des clichés de la testostérone, le boxeur marocain Karim Ghajji, 13 fois champion du monde a, lui aussi, accepté de se mettre brièvement dans la peau d’une femme pour affirmer que s’il était une femme, il serait une combattante. «Oui si j’étais une femme sans une once de doute j’aurais été une fervente combattante de ma condition pour apporter ma fougue et ma force face à ces hommes qui utilisent le pouvoir et la force pour obtenir une position dominante», ajoute-t-il, déclarant son admiration pour les femmes qui se sont battues et qui se battent chaque jour. «Vous êtes les véritables championnes», conclut-il.