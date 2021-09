Sahara : Le verdict de la CJUE n’a pas fait que des heureux en Espagne

En Espagne, le verdict de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 29 septembre est bien accueilli par les organisations agricoles. L’Association des Jeunes agriculteurs (ASAJA, selon son acronyme en castillan) et la Coordination des Organisations des agriculteurs et des Eleveurs (COAG), se félicitent de la décision de l'annulation des accords agricole et de pêche avec le Maroc.

La première a sollicité le soutien du «gouvernement espagnol, à travers son ministère de l'Agriculture, pour lancer un front commun avec les autres pays affectés et garantir, une fois pour toutes, le strict respect de cette décision» de la CJUE.

De son côté COAG a exigé de l’Union européenne «la suspension immédiate de l'accord agricole UE-Maroc jusqu'à s'assurer que les productions du Sahara Occidental ne soient pas camouflées en importations marocaines».

Pour rappel, en juillet dernier, ASAJA et COAG ont adhéré à la proposition du Polisario de constituer un «front commun » contre le Maroc.

Force est de constater que la décision de la CJUE n’a pas fait que des heureux en Espagne. «C’est une mauvaise nouvelle pour le secteur de la pêche», a déploré Javier Garat, le secrétaire général de la Confédération espagnole de pêche (Cepesca) et président de l'association patronale européenne Europêche. Et de préciser que son organisation et les autorités marocaines ont entrepris ces dernières années une coopération afin de «renforcer» leurs relations commerciales et «obtenir des avantages socio-économiques pour les deux parties, y compris la population locale du Sahara occidental».

Du côté du gouvernement espagnol, l’heure est aussi à la déception. «Nous voulons la continuité de l’accord de pêche (…) dans le cadre des relations de coopération et d’amitié que nous avons avec le Maroc», a commenté le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas. Et de rappeler que 132 navires pêchent dans les eaux marocaines, y compris le Sahara, dont 93 sont espagnols.