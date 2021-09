Maroc : Baisse de 47% de la superficie de forêts incendiée

La superficie de forêts incendiée a enregistré, du 1er janvier au 21 septembre 2021, une réduction significative de 47% par rapport à 2020 durant la même période et de 11% par rapport à la moyenne décennale, selon le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Un total de 285 départs de feu ont frappé 2 782 hectares (ha) de forêts du 1er janvier au 26 septembre 2021, notant que 34% de cette superficie est constituée essentiellement d’essences secondaires et de formations herbacées. La région qui a connu la plus grande superficie incendiée est la région du Rif avec 81 départs de feu et une superficie parcourue de 1 487 ha, soit 53,45% de la superficie totale des incendies, suivie par la région de Fès-Boulemane avec 17 départs de feu et 859 ha (30,88%). Les espèces forestières les plus touchées sont le chêne-liège, le pin d’Alep, et le chêne vert.

Les plus grands incendies de cette année sont enregistrés dans la forêt de Jbel Sougna dans la province de Chefchaouen qui a parcourue une superficie de 1 100 ha, soit 39,54% des feux qui ont frappés le Maroc pendant la période. Les deux feux concomitants de la province de Sefrou, à Laânaceur et à Ighezrane arrivent ensuite en termes de superficie avec, respectivement, 470 ha (16,89%) et 350 ha (12,58%).

Le dispositif estival de veille et d’intervention reste toujours à son niveau maximal de mobilisation et d’alerte jusqu’à l’arrivée des premières pluies. De plus, des programmes de reconstitution et d’aménagement des espaces forestiers incendiés, sont systématiquement lancés, notamment celui de la forêt de Zemzem incendiée en 2020, sur une superficie de 1 024 ha, mobilisant un budget de 15,5 millions de dirhams (MDH), réparti principalement sur le reboisement de 485 ha, la régénération et nettoiement de 515 ha, l’ouverture et l’entretien de pistes de 17 km et la clôture de sites vulnérables sur une longueur de 77 km.

Il s'agit aussi de la forêt de Jbel Sougna incendiée en 2021, qui sera réhabilitée pour un budget évalué à 23 MDH, comprenant, le reboisement de 200 ha, la régénération naturelle de 900 ha, l’ouverture et l’entretien de pistes sur 17 km et l’entretien de trachées pare-feu de 20 km.