Maroc : Ihsane Ben Yayha investie en tant que présidente de la Fédération dentaire internationale

La cérémonie d'investiture du professeur Ihsane Ben Yahya en tant que présidente de la Fédération dentaire internationale (FDI), a eu lieu ce mercredi à Casablanca, en présence de plusieurs doyens de facultés et professionnels du secteur de la médecine dentaire.

Ihsane Ben Yahya, qui succède au docteur Gerhard Konrad Seeberger, a fait part à cette occasion de sa grande fierté et de l'honneur d'être la première femme arabe et africaine à accéder à la présidence de la FDI. La présidente de l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire (AMPBD) s'est dite doublement fière. «Je suis marocaine et j'ai été formée au Maroc», a-t-elle expliqué, soulignant que cette nomination est le fruit de plusieurs années de travail et de labeur.

Parmi les objectifs et priorités fixés par la nouvelle présidente du FDI, au cours de son mandat de deux ans, elle a cité le renforcement des actions menées par ses prédécesseurs, le développement et le soutien des associations membres de la FDI, ainsi que la promotion de la formation continue.

La cérémonie d'investiture, organisée par l'AMPBD, à laquelle ont pris part les membres du bureau national, ainsi que des personnalités du monde professionnel, a été diffusée en ligne et suivie par les médecins dentistes et les professionnels de la santé bucco-dentaire des quatre coins du monde.

Ihsane Ben Yahya a été membre du conseil de la FDI de 2013 à 2019 et depuis 2019 elle est présidente-élue. Professeure de l’enseignement supérieur à la Faculté de médecine dentaire de Casablanca, elle a occupé pendant plus de 15 ans le poste de directrice du Centre de consultations et de traitements dentaires au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Actuellement, elle est doyenne de la Faculté de médecine dentaire à l’université Mohammed VI des sciences de santé.