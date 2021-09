Sahara : Le Polisario qualifie de «victoire triomphale» le récent verdict du Tribunal de l'UE

Le Front Polisario s’est félicité, ce mercredi, du verdict rendu par le Tribunal de l'Union européenne et annulant les accords de pêche et d’association entre le Maroc et l’UE. Dans un communiqué, le mouvement séparatisme a qualifié le verdict de «victoire triomphale du peuple sahraoui devant la justice européenne».

«D’abord, le Tribunal juge que le Front Polisario est le représentant du peuple Sahraoui qui, par conséquent, dispose de la capacité d’agir en justice devant les juridictions européennes pour défendre les droits souverains de son peuple à l’égard de son territoire national et de ses ressources naturelles», s’est réjoui le mouvement de Brahim Ghali, dans un communiqué de sa représentation à Bruxelles. «Sur le fond, le Tribunal annule les nouveaux accords UE-Maroc car ils ont été imposés illégalement au peuple sahraoui, contre son consentement», explique-t-il.

Pour le mouvement, le verdict «dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour» et qui «renforce et consolide les acquis de l’arrêt de 2016», écarte «définitivement l’argument fallacieux des bénéfices, qui ne peut pas substituer l’exigence incontournable du consentement».

Le Polisario a appelé, à cette occasion, «les dirigeants européens à se conformer aux arrêts du Tribunal», les accusant d’«entraver le processus de décolonisation du Sahara occidental».