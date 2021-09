Le HCP analyse le commerce de gros et les services marchands non financiers

Le Haut-commissariat au plan a rendu ce mercredi une note sur les résultats des enquêtes de conjoncture, au titre du 3e trimestre 2021, réalisées auprès des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros.

Il découle de ces enquêtes que, concernant les anticipations des chefs d’entreprises, ceux du secteur des services marchands non financiers anticipent une augmentation de l’activité globale pour 38% d’entre eux et une stabilité pour 47%. 57% prévoient une stabilité de la demande et 70% une stagnation des effectifs employés.

Dans le secteur du commerce de gros, les grossistes prévoient une augmentation du volume des ventes pour 33% d’entre eux, alors que 26% anticipent une baisse. Quasiment la moitié d’entre eux prévoient des commandes au niveau normal (49%) et 36% prévoient des commandes inférieures à la normale. L’emploi quant à lui devrait être stable pour 63% des grossistes et en hausse pour 28%.

En revenant sur le 2e semestre 2021, le secteur des services marchands non financiers constate une baisse de l’activité pour 51% des patrons et une hausse pour 25% d’entre eux. Le taux d'utilisation des capacités de prestation se serait établi à 72% alors que les commandes étaient inférieures à la normale pour 32% des chefs d’entreprises et l’emploi baissé pour 25%.

Durant la même période, le commerce de gros a connu une hausse pour 48% des grossistes et une baisse pour 20% d’entre eux, avec un emploi stable selon 71% des chefs d’entreprises. Le stock quant à lui se serait situé à un niveau normal pour 70% des grossistes et inférieur à la normale pour seulement 18%, alors que les prix de ventes auraient affichés une hausse constatée selon 45% des chefs d’entreprises, tandis que 48% d’entre eux les voyaient stables.