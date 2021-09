Darmanin aux pays du Maghreb : «Tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n’accepte pas vos compatriotes»

Insoucieux d’apaiser la situation entre la France et les pays du Maghreb, le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin s’est exprimé, ce mercredi, sur la décision de Paris de réduire de 50% les visas délivrés aux Marocains et Algériens, et de 30% aux Tunisiens. Le message de l’Élysée est «tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n’accepte pas vos compatriotes», a-t-il déclaré.

Gérald Darmanin (@GDarmanin) sur l'octroi de visas: "Tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n'accepte pas vos compatriotes" pic.twitter.com/aFXp47h1pP — BFMTV (@BFMTV) September 29, 2021

Si selon lui, la politique n’est pas nouvelle, «le président de la République l’a déjà fait il y a deux ans et demi, vis-à-vis de certains États du Maghreb. On donnait quelques centaines de milliers de visas en 2019, il y en a eu quelques dizaines de milliers en 2020, on a beaucoup baissé», a-t-il rappelé sur RMC et BFMTV.

Dans une déclaration particulièrement violente vis-à-vis des pays du Maghreb, le ministre français de l'Intérieur a considéré «qu’une partie des compatriotes Algériens, Marocains, Tunisiens qui sont sur le sol français ne sont plus acceptés par ces pays soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit qu’ils sont délinquants».

Pour enfoncer le clou, Darmanin a martelé que la France ne voulait plus des étrangers qui «ont tué, frappé leur femme, dealé de la drogue» et qu’il s’attelait à les expulser dès que possible. Mais face aux accusations de jouer sur la proximité avec les élections présidentielles, lancées notamment par le président du Sénat Gérard Larcher (LR), le ministre a défendu la décision d’Emmanuel Macron en affirmant «cela fait des mois que nous mettons en place ce dispositif» voire plus d’un an.

Damanin a cependant accordé à Nasser Bourita son argument en concédant que le refus d’un test PCR suffisait à empêcher le retour de la personne. Cependant, il affirme que «les pays ne veulent pas revenir à ce qu’il se passait avant le Covid, c’est pour ça qu’on hausse le ton».