Casablanca : Finale de la Ligue nationale d’improvisation théâtrale Nojoum le 3 octobre

La Ligue nationale d’improvisation théâtrale Nojoum tiendra les 2 et 3 octobre à Casablanca sa demi-finale et finale pour départager entre les 4 équipes représentants 4 régions du Maroc pour le titre de cette 2e édition de la ligue. Pas moins de 20 équipes et 120 joueurs avaient participé à cette édition qui compte déjà plus de 30 matchs.

Pour cette dernière ligne droite, les équipes retenues sont «Les loups de l’improvisation» de Casablanca, «North impro» de Tanger, «Guerwawa d’impro» de Fès et les «Titrits» d’Agadir. Après des semaines d’entrainement, se départageront en live-stream devant les téléspectateurs qui désigneront grâce à leurs votes la meilleure équipe d’improvisation, indique le communiqué de l’évènement.

L’évènement se tiendra au centre culturel les Etoiles qui limitera les spectateurs en nombre pour des raisons sanitaire. Une réservation et la présentation du pass vaccinal sera indispensable pour assister en personne le 2 octobre à 17h à la demi-finale et le 3 à 15h à la grande finale.

? #Casablanca Ce week-end c’est la grande finale de la ligue nationale d’impro! On vous donne rendez-vous ce samedi et... Publiée par Centre culturel Les Étoiles sur Lundi 27 septembre 2021

L’évènement sera l’occasion d’élire l’équipe gagnante, mais aussi de sacrer la meilleure improvisatrice ou le meilleur improvisateur de l’année.