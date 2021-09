Covid-19 au Maroc : La rentrée scolaire réservée aux élèves vaccinés ?

Jusqu’ici, aucune annonce officielle n’exige expressément que les élèves de 12 à 17 ans soient vaccinés contre le nouveau coronavirus pour faire leur rentrée scolaire en mode présentiel. Cependant, des établissements auraient reçu l’instruction de n’autoriser que les écoliers ayant fait leur vaccination dans les délais. C’est le cas pour au moins trois institutions de missions étrangères, qui ont communiqué en interne sur cette mesure.

Mardi 28 septembre, une correspondance adressée aux parents des élèves de l’Ecole belge de Casablanca par l’administration a rappelé que dans les démarches de lutte de la propagation de la pandémie au Maroc et «dans l’objectif d’atteindre l’immunité collective, les autorités marocaines insistent sur la nécessité d’un engagement massif des parents d’enfants âgés de 12 à 17 ans, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination». «Notre compréhension de la position des autorités est que les élèves de cette tranche d’âge non vaccinés ne pourront être autorisés à intégrer l’établissement», a ajouté la lettre consultée par Yabiladi, corroborant le caractère obligatoire de facto de l’opération.

Pour sa part, la direction du lycée français Descartes à Rabat a lancé «en urgence» un sondage pour connaître l’état de la vaccination des élèves de la même tranche d’âge, en préparation de la rentrée prévue le 1er octobre. «La réponse des familles est nécessaire à nos établissements qui doivent faire une remontée aux autorités compétentes dans les plus brefs délais», a insisté l’administration, rappelant aux parents des enfants n’ayant pas encore été vaccinés que «de nombreux centres de vaccination sont ouverts sur la ville de Rabat».

En plus des courriels officiels envoyés aux parents, des messages envoyés sur les applications de messagerie instantanée ont insisté sur la vaccination des enfants qui ne l’ont pas encore été, surtout que les centres dédiés restent ouverts jusqu’au 30 septembre comme «dernier délai». «Le retour à l’enseignement présentiel pourrait être conditionné par la vaccination des élèves âgés de 12 ans et plus», tandis que «les établissements peuvent mettre en distanciel les élèves non-vaccinés», a ajouté l’administration d’une seconde école dans la capitale, qui avertit que «les doses non utilisées d’ici jeudi pourraient être transférées vers d’autres villes».

Premiere application du passe vaccinal ?

Depuis l’été dernier, les ministères de l’Education nationale et de la Santé visent à vacciner le plus grand nombre d’écoliers âgés de 12 ans et plus, avant le début de la rentrée scolaire. Cette dernière a été reportée au 1er octobre, justement pour assurer le bon déroulement de l’opération à un rythme accéléré. «33 000 élèves ont été vaccinés le premier jour du lancement de la campagne pour les 12-17 ans, le 31 août dernier. Le deuxième jour, 50 000 ont été vaccinés. Le troisième jour 67 000, et le quatrième 90 000», a précédemment indiqué à Yabiladi Dr Moulay Saïd Afif, membre du comité scientifique et technique relevant du ministère de la Santé. «Nous avançons par ordre croissant et nous encourageons les parents d’élèves à profiter du report de la rentrée scolaire pour vacciner massivement leurs enfants», a encore ajouté le docteur.

La semaine dernière, Dr Moulay Saïd Afif a suggéré le caractère obligatoire que pourrait prendre la vaccination contre la Covid-19 à l’avenir. Selon lui, «l’adoption du passe vaccinal pour accéder aux lieux publics s’imposera» au Maroc. «Il ne pouvait être imposé avant car le pourcentage de personnes vaccinées n’était pas élevé. Aujourd’hui, le nombre de personnes vaccinées est plus important et donc la liberté réside dans le respect de la santé d’autrui», a-t-il encore souligné.

Dans sa déclaration de presse, Dr. Moulay Saïd Afif a par ailleurs annoncé que le pays avait vacciné plus de 43% des enfants âgés de 12 à 17 ans. «Nous avons dépassé la barre d’un million et 300 000 élèves vaccinés», a-t-il indiqué, soulignant par ailleurs que «près de 70% des Marocains ont reçu la première dose du vaccin». «Cela veut dire qu’il ne reste que 10% pour atteindre l’objectif visé par la campagne», qui est de 80%, a-t-il ajouté.

En l’espace d’une semaine, ces indicateurs ont considérablement évolué, passant à un taux de vaccination de 66% chez les 12-17 ans, a indiqué à Yabiladi Dr. Afifi ce mercredi. «Le taux d’abandon de la deuxième dose était de 30%. Avec l’intervention du ministère de l’Education nationale et des directeurs d’Académies régionales ainsi que les responsables des établissements scolaires qui ont sensibilisé les parents, il est passé à 11% en l’espace en une semaine», a-t-il souligné.