Maroc : Le comité scientifique favorable à un allègement des mesures restrictives

Le comité scientifique de la vaccination contre la Covid-19 a rendu, cette semaine, son avis concernant plusieurs questions relatives à la pandémie du nouveau coronavirus. Des sources au sein du comité ont indiqué que celui-ci est favorable à un allègement des mesures restrictives instaurées pour freiner la propagation de la Covid-19 et ses variants. Le comité a ainsi mis en avant l’amélioration de tous les indicateurs épidémiologiques, ajoute-t-on de sources concordantes.

Le comité scientifique s’est aussi intéressé à la vaccination des enfants de moins de 12 ans, considérant qu’une décision ne peut être prise à l'heure actuelle, en raison du manque de données scientifiques suffisantes sur la vaccination de ce groupe.

La même source a également recommandé la nécessité d'adopter une troisième dose, en particulier pour les personnes âgées de plus de 65 ans, celles qui souffrent de maladies chroniques et celles qui travaillent en première ligne de la lutte pour sauver des vies et assurer les fonctions vitales. Elle recommande, dans ce sens, d’administrer cette dose de rappel, six mois après la deuxième dose. Les avis du comité restent toutefois consultatifs et sont soumis aux autorités gouvernementales et membres du comité ministériel chargé de la gestion de la lutte contre la pandémie.

Selon le bilan hebdomadaire du ministère de la Santé, la tendance à la baisse de la courbe épidémique se poursuit pour la septième semaine consécutive, alors que le pays est passé de 15 000 cas positifs par semaine à moins de 10 000 cas, soit une baisse estimée de 36%. La diminution a également concerné le taux de reproduction, qui est passé de 0,89 à 0,83, ainsi que le pourcentage de positivité des tests de dépistage, qui est passé de 12 % à 8 %, alors que les cas actifs s’établissent à 17 000 actuellement, enregistrant une baisse de plus de 43%.