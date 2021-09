Destruction de 10 millions de dirhams de drogues et de produits de contrebande à Tanger

Une grande quantité de drogues et de psychotropes, d’une valeur estimée à environ 10 millions de dirhams, a été détruite mardi à Gzenaya, dans les environs de Tanger. Cette destruction s’est déroulée sous la supervision du parquet général du tribunal de première instance de Tanger et une commission mixte composée des représentants de la direction des Douanes, la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale, la Protection civile, les autorités publiques et le ministère de la Santé.

Il s’agit dans le détail de 7,671 tonnes de haschisch, 19 784 comprimés psychotropes, 672 grammes de cocaïne, 43,25 grammes d’héroïne, 80,52 kg de cannabis, 54 kg de poudre de kif mélangé au tabac, 17,15 kg de tabac, 47 paquets de cigarettes de contrebande, 14 unités pour emballer le tabac et 6 kg de tabac de narguilé.

L’ordonnateur des douanes par intérim à Tanger, Abdelkabir Moutouaj a salué, les efforts fournis par les éléments de la Douane, de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale dans la préfecture de Tanger-Assilah et la province de Fahs-Anjra pour saisir ces quantités importantes de drogues en coordination avec les autorités de la Direction générale de la surveillance du territoire. Il a également salué les efforts consentis par l’ensemble des intervenants pour lutter contre la propagation des drogues auprès des jeunes et contrecarrer les réseaux criminels de blanchiment d’argent.