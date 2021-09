Visa : Les Français de l'étranger dénoncent «une atteinte grave à la mobilité internationale des personnes»

Le bureau national Maroc des Français du Monde - l’Association démocratique des Français de l'étranger a regretté, lundi, la décision du gouvernement français de réduire de 50% les visas octroyés aux ressortissants Marocains. Dans un communiqué, l'ONG pointe une décision qui «porte un coup aux familles, à la coopération entre la France et le Maroc ainsi qu’entre la France et les autres pays du Maghreb».

Les élus conseillers et membres du comité directeur de l’association Français du Monde-adfe Maroc dénoncent «une atteinte grave à la mobilité internationale des personnes» et la «confusion entre politique de circulation des personnes et politique migratoire dans le contexte pré-électoral». Cette décision, rajoutent-ils, est d’autant plus choquante qu’elle est «contraire aux intérêts des Français établis au Maroc» en présentant une «sanction» contre un pays qui accueille au moins 53 000 Français inscrits au registre consulaire.

Le bureau national demande ainsi le retrait du projet qui «se traduirait inévitablement par une atteinte aux droits de circulation des citoyens marocains, par une délivrance arbitraire et injuste des visas et par une baisse d’intérêt pour la France de ses partenaires économiques marocains».