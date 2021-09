Défense : L’inspecteur général des FAR se rend aux Emirats

Deux semaines après sa nomination en tant qu'inspecteur général des Forces armées royales, le général de corps d'armée, Belkhir El Farouk s’est rendu aux Emirats arabes unis à la tête d'une délégation militaire. Ce mardi 28 septembre, à Abou Dhabi, le n°2 des FAR a été reçu avec les honneurs et surtout par une couverture détaillée de ses activités par l’agence de presse officielle, WAM.

Belkhir a eu droit à une réunion avec le prince héritier, Mohamed Ben Zayed, l’homme fort du pays. Les entretiens ont porté sur «la coopération et la coordination conjointe dans les domaines militaires et de défense, et les moyens de les développer», rapporte WAM.

Le général marocain a enchainé ensuite par une rencontre avec le chef d’état-major des Forces Armées des Emirats et une autre avec le ministre d’Etat chargé des questions de Défense.

Pour rappel, en mars dernier, une délégation militaire émiratie a effectué une visite au Maroc. La coopération militaire entre les FAR et les Forces Armées Emiraties est régie par un accord cadre, signé en mai 2006, portant essentiellement sur les domaines de la formation, l’échange de visites, et le soutien opérationnel, technique et matériel.