Visas : Pour le Maroc, la décision de la France est «souveraine» mais demeure «injustifiée»

Le Maroc a «pris acte de la décision» des autorités françaises de réduire de 50% l’octroi de visas aux Marocains. Dans une déclaration à la presse ce mardi, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a indiqué que le Maroc considère cette décision comme «injustifiée pour plusieurs raisons».

«La première raison est que le Maroc a toujours traité la question de la migration et de la circulation des personnes à partir de la logique de responsabilité et de l'équilibre permanent entre faciliter la circulation des personnes - étudiants, hommes d'affaires ou voyageurs à des fins médicales -, et lutter contre l'immigration clandestine et traiter strictement les personnes en situation inadaptée», a ajouté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La deuxième raison évoquée par le ministre est que «le Maroc, sur la base de cette responsabilité, a donné des instructions claires dans cette démarche». «Au cours des huit derniers mois, les consulats marocains ont octroyé environ 400 documents à des personnes en situation irrégulière, et donc se fier à ce critère n'est pas approprié», a-t-il rappelé.

«Le problème est franco-français, car le retour de tout citoyen marocain au Maroc dépend de deux conditions : la première est un document qui prouve que la personne est marocaine, c'est-à-dire qu’elle dispose d’un passeport ou d’un document de transit. La deuxième est qu’elle présente un test de dépistage de la Covid-19. Si les lois françaises ne permettent pas aux autorités d'obliger une personne à se soumettre à un test, ce n'est pas le problème du Maroc mais de la France.» Nasser Bourita

Pour le chef de la diplomatie, cette question rappelle le dossier des mineurs isolés. «Quand le problème est franco-français, on essaie de trouver une solution dans d'autres pays et c'est le même problème qui se pose aujourd'hui», a-t-il ajouté, en estimant que «la France ne peut pas forcer le Maroc à recevoir des personnes sans que ses conditions ne soient remplies».

«Il s'agit d'une décision souveraine de gérer les visas, mais les raisons évoquées sous-jacentes doivent être scrutées et discutées car elles ne reflètent pas la réalité de l'importance de la coopération consulaire et de l'approche responsable avec laquelle le Maroc traite ce dossier», a-t-il déclaré. «Le Maroc suivra cette question de près avec les autorités françaises», conclut le chef de la diplomatie.

Ce mardi, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal a annoncé que la France va réduire drastiquement les octrois de visas aux ressortissants marocains, algériens et tunisiens. Une riposte qui intervient alors que les trois pays «n’acceptent pas de reprendre» des personnes en situation administrative irrégulière en France, selon lui.