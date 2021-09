Indépendance de la Kabylie : Une ONG marocaine critique les propos d'Omar Hilale

La nation arabe et islamique, y compris notre pays, traverse une période délicate, ouverte à de très mauvaises et dangereuses possibilités et qui appelle à la plus grande prudence et vigilance, a affirmé lundi soir le Groupe d’action nationale pour la Palestine, dans un communiqué. Rappelant la «centralité de la cause palestinienne dans les problèmes de la Oumma», l’ONG a mis en garde contre «toute conspiration contre elle» qui se reflètera «rapidement» et aura «ses conséquences sur tous ses pays sans exception».

Le groupe de travail national fustige ainsi les accords d’Abraham entre des pays arabes, dont le Maroc et Israël, accusant l’Etat hébreu et les Etats-Unis de vouloir «faire avorter la juste lutte du peuple palestinien pour son indépendance et sa libération de l'occupation brutale». Rappelant un contexte régional «congestionné et potentiellement explosif à tout moment», l’ONG exprime son «mécontentement face au maintien par les responsables algériens de leurs positions en faveur du projet séparatiste dans le Sahara marocain, ainsi que leurs récentes décisions de rompre les relations diplomatique et de fermer l'espace aérien algérien aux avions marocains».

Elle critique des mesures visant à «mettre plus de distance entre un seul peuple en Algérie et au Maroc», mais tire à boulets rouges au passage sur l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale. Pour le groupe du travail national, «l'ambassadeur marocain a commis la même erreur en appelant à soutenir la sécession dans la région algérienne de Kabylie». De ce fait, l’ONG considère qu’un «dialogue constructif et honnête est la porte d'entrée pour résoudre les problèmes entre les deux pays frères loin des projets coloniaux et sionistes pour morceler la région».

Le groupe condamne, par ailleurs, «toute présence des sionistes dans notre pays» ainsi que la récente visite d’une délégation israélienne au Sahara et réitère son appel à la «fermeture immédiate du bureau de liaison israélien à Rabat» et de «mettre fin aux initiatives prises dans le sillage de la normalisation» des relations entre Rabat et Tel Aviv.