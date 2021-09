Le gouvernement espagnol évoque des «gestes positifs» de la part des autorités marocaines

Le gouvernement espagnol voit des «gestes positifs» de la part des autorités marocaines et considère qu'il existe «une grande opportunité» de redéfinir les relations avec le Maroc, quelques mois après la crise diplomatique entre Rabat et Madrid. Selon l’agence espagnole EFE, c’est ce qui ressort d'une réponse officielle du gouvernement espagnol, publiée lundi, à une question parlementaire du Parti populaire sur l'évolution des relations entre l'Espagne et le Maroc après la crise des derniers mois.

L'exécutif espagnol assure qu'il «travaille sur des relations nouvelles et solides» avec le Maroc, qui «consolident la coopération bilatérale entre les deux pays, toujours dans le respect des accords et de la législation internationaux». L’exécutif de Pedro Sanchez souligne que le Maroc est «un partenaire stratégique et un pays ami» et considère qu'«il existe actuellement une grande opportunité de redéfinir les relations et les piliers sur lesquels elles reposent». Tout cela «en tenant compte des gestes positifs qui ont eu lieu récemment par les autorités marocaines».

La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de l'Espagne et du Maroc, José Manuel Albares et Nasser Bourita ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont convenu de tenir une réunion «prochainement», rappelle EFE.

L'arrivée, en avril dernier en Espagne, du secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, pour y être soigné de la Covid-19, a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre les deux pays, note EFE qui souligne que cette affaire fait l'objet d'une information judiciaire pour irrégularités présumées dans laquelle l’ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères de l'époque, Arancha González Laya, est citée comme accusée.