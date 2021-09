Le chef de la diplomatie mauritanienne Ismail Ould Cheikh attendu au Maroc ce mardi

Ismail Ould Cheikh et Nasser Bourita, chefs de la diplomatie mauritanienne et marocaine, à Rabat. / DR

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed est attendu, au Maroc, ce mardi 28 septembre, où il doit rencontrer son homologue marocain, Nasser Bourita, au siège du ministère marocain des Affaires étrangères à Rabat. Selon des sources diplomatiques, citées par Sputnik, les deux ministres «tiendront des discussions sur l'avenir des relations entre les deux pays voisins et assisteront à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l'ambassade de Mauritanie au Maroc».

Cette visite intervient environ une semaine après que les deux chefs de la diplomatie ont eu un entretien téléphonique, au cours duquel ils ont exprimé leur grande satisfaction du niveau des «relations fraternelles et de la coopération entre les deux pays frères» et leur détermination à «intensifier les contacts et les consultations permanentes en tout qui servirait les intérêts communs des deux peuples frères».

A rappeler qu’en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie mauritanienne s'est entretenu, samedi à New York, avec son homologue algérien Ramtane Lamamra.

Ismail Ould Cheikh s’est rendu au Maroc, en mai dernier, pour transmettre un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani au Roi Mohammed VI et s’entretenir avec son homologue marocain Nasser Bourita.