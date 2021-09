La liste des entraineurs des sélections nationales dévoilées par la FRMF

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé ce lundi la liste des entraineurs qui prendront en charge les différentes équipes nationales. «Après la restructuration de la direction technique des sélections nationales, le responsable du pôle Sélection nationale des moins de 23 ans et Équipe nationale A', Houcine Ammouta, a rendu publique la liste des cadres techniques qui prendront en charge l’encadrement technique de ces deux sélections», indique le communiqué de la FRMF.

Ainsi, Hicham Dmiai a été désigné à la tête de la sélection nationale des moins de 23 ans, alors que Miloud Moudakar sera son entraineur adjoint.

Houcine Ammouta sera pour sa part en charge la sélection nationale A', tandis que Hicham Dmiai, Miloud Moudakar et Rachid Benmahmoud ont été nommés entraineurs adjoints.

Par ailleurs, Fathi Jamal, responsable du pôle des Sélections nationales de U13 à U20, a dévoilé, de son côté, la liste des entraineurs qui prendront en charge ces sélections. Il en résulte que la barre technique de la sélection U20 a été confiée à Zakaria Aboub, alors que Said Chiba prendra les rênes de l’équipe nationale U17. De leur côté, Abdallah Idrissi et Noureddine Boubou ont été désignés, conjointement, entraineurs des sélections U13 et U15, lesquels seront assistés par Nabil Baha.

Gregory Delhomel prendra en charge, quant à lui, la préparation physique des sélections nationales U13, U15, U17 et U20, alors que Simon Jennings assumera la formation initiale des U15 au centre Saïdia, dans le cadre des cursus sport-étude, et Imad Maaroufi sera le responsable de la catégorie U13 dans le cadre du même cursus.